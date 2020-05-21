В Татарстане показали тренажер электромобиля

Основатель производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов показал стенд-тренажер электромобиля для Московского технологического колледжа.

«Не знаю точно, но, по-моему, это первый в России тренажер-электромобиль, установленный на динамическую платформу», — написал Абдульзянов в «Инстаграме».

Стенд предназначен для изучения конструкции узлов и агрегатов электромобиля, принципа и режимов его работы.

Ранее депутат показал, как из старых покрышек и бутылок сделать детскую площадку.