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Бизнес

В Татарстане показали тренажер электромобиля

16:13, 21.05.2020

Основатель производственного объединения «Зарница», депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов показал стенд-тренажер электромобиля для Московского технологического колледжа.

«Не знаю точно, но, по-моему, это первый в России тренажер-электромобиль, установленный на динамическую платформу», — написал Абдульзянов в «Инстаграме».

Стенд предназначен для изучения конструкции узлов и агрегатов электромобиля, принципа и режимов его работы.

Ранее депутат показал, как из старых покрышек и бутылок сделать детскую площадку.

Бизнес Татарстан
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