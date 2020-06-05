Трех российских спортсменов отстранили из-за применения допинга

В крови трех российских тяжелоатлетов найдены следы запрещенных препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Тяжелоатлеты Надежда Евстюхина, Олег Чен и Давид Беджанян сдали положительные допинг-тесты. В их допинг-пробах обнаружен анаболический стероид — метаболит дегидрохлорметилтестостерона.

Ранее все трое уже были временно отстранены по подозрению в другом нарушении антидопинговых правил в 2019 году.

Отметим, что в активе данных российских спортсменов множество побед на чемпионатах мира и Европы.