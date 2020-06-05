Минэкологии Татарстана о ситуации на реке Меше: «Ищем сейчас причину, из-за чего могла погибнуть рыба»

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков рассказал, что качество воды в реке Меше соответствует всем стандартам. Пока специалисты не знают, из-за чего произошел мор рыбы.

«Мы выезжали на Мешу совместно с Рыбнадзором, проверяли воду, также отдали на анализ погибшую рыбу. По качеству всем нормам вода соответствует. Ищем сейчас причину, из-за чего могла погибнуть рыба», — заявил он сегодня в прямом эфире о ходе реализации национального проекта «Экология».



Напомним, что в Лаишевском районе республики в начале мая произошел мор рыбы. Министерство экологии провело забор воды, однако показатели оказались в пределах нормы.