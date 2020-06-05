Новости общества

17:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минэкологии Татарстана о ситуации на реке Меше: «Ищем сейчас причину, из-за чего могла погибнуть рыба»

16:20, 05.06.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Минэкологии Татарстана о ситуации на реке Меше: «Ищем сейчас причину, из-за чего могла погибнуть рыба»
Фото: realnoevremya.ru

Глава Минэкологии РТ Александр Шадриков рассказал, что качество воды в реке Меше соответствует всем стандартам. Пока специалисты не знают, из-за чего произошел мор рыбы.

«Мы выезжали на Мешу совместно с Рыбнадзором, проверяли воду, также отдали на анализ погибшую рыбу. По качеству всем нормам вода соответствует. Ищем сейчас причину, из-за чего могла погибнуть рыба», — заявил он сегодня в прямом эфире о ходе реализации национального проекта «Экология».

Напомним, что в Лаишевском районе республики в начале мая произошел мор рыбы. Министерство экологии провело забор воды, однако показатели оказались в пределах нормы.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем