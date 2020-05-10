Под Казанью заметили мор рыбы

В Лаишевском районе Татарстана на реке Меше обнаружен мор рыбы. Эксперты установили, что кислорода в реке достаточно, температура воды в норме.

Причины должны установить 13 мая, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

Обследование территории проводили не только сотрудники комитета, но также представители Рыбнадзора, Минэкологии, ученые, полиция и специалисты Лаишевского рыбзавода.