Минэкологии Татарстана опубликовало результаты проб воды, отобранных на месте мора рыбы на Меше

Министерство экологии и природных ресурсов РТ опубликовало результаты проб воды, отобранных на месте мора рыбы на Меше. Пробы нетоксичны, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено превышение предельно допустимых концентраций по сульфатам (в 1,6 и 1,3 раза) и по марганцу (в 3 и 3,9 раза). Как сообщают специалисты министерства, эти показатели характерны для Меши и не угрожают ее обитателям. Содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы: 10,9 мг/куб. дм и 9,61 мг/куб. дм при ПДКрх — не менее 6 мг/куб. дм.

Анализы по донным отложениям будут готовы в течение 20 дней.

Причины мора рыбы пока не установлены. Министерство совместно с Казанской межрайонной природоохранной прокуратурой и Госкомитетом РТ по биоресурсам проводит расследование.

Мор рыбы на Меше обнаружили в начале мая.