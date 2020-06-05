Эколог из Татарстана пригласила Путина убрать мусор на реке

Лидер молодежного экологического движения Татарстана Дилара Сатикова приняла участие в совещании президента РФ Владимира Путина с экологами и зоозащитниками. Она попросила главу государства принять участие в акции «Вода России».

Во время этой акции волонтеры выходят к берегам рек и проводят уборку. Сатикова подчеркнула, что кроме уборки мероприятие носит просветительский характер.

«Спасибо за приглашение и за поздравление коллег», — ответил Путин.

Напомним, что на этом же совещании президент обсудил ЧС в Норильске и глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил о готовности компании взять на себя расходы по ликвидации разлива топлива. Бизнесмен оценил их в 10 млрд рублей.