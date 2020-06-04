Самый богатый россиянин Владимир Потанин за день потерял $1,5 млрд после аварии в Норильске

Состояние одного из основных владельцев «Норникеля» Владимира Потанина за день уменьшилось на $1,5 млрд после аварии на принадлежащей компании ТЭЦ в Норильске,

По данным счетчика Real-Time от Forbes на 18.50 мск, состояние Потанина оценивается в $25 млрд. Он остался богатейшим россиянином по версии Forbes. В общем рейтинге миллиардеров он занимает 41-е место.

Причиной уменьшения состояния Потанина инвесторы называют падение акций «Норникеля». На 18.50 мск акции компании на Московской бирже подешевели на 8,3%, до 20 000 рублей за бумагу. Минимальная цена акций на сегодня достигала 19 738 рублей.

ЧП в Норильске произошло 29 мая. Из-за внезапного проседания опор произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива. Авария произошла на ТЭЦ, собственником которой является «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК), входящая в «Норникель». В результате разлилось 20 тыс. тонн топлива.

Вчера президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали — информация о происшествии поступила в МЧС 31 мая. В итоге в Норильске ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.