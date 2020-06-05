В Татарстане предложили ввести сертификаты на места в частных детсадах для очередников

Глава Альметьевского района РТ Тимур Нагуманов предложил ввести систему сертификатов, гарантирующих места в частных детских садах родителям, дети которых не получили места в государственных дошкольных образовательных учреждениях и остаются в списках электронной очереди. По проекту, сертификат будет означать возмещение частным детсадам части затрат на содержание ребенка из муниципального и регионального бюджетов, а родители смогут платить сумму, примерно равную плате за посещение ребенком государственного садика.

Аналогичные проекты уже реализуются в трех субъектах Российской Федерации: Бурятии, ХМАО, Московской области и у ближайшего соседа республики — в Башкирии, подчеркнул, выступая сегодня на заседании комитета Госсовета РТ по образованию, науке, культуре и национальным вопросам, Тимур Нагуманов.

Правительством Республики Башкортостан было разработано постановление от 30 сентября 2019 года №593 «О порядке предоставления сертификатов, удостоверяющих право на получение мест в частной дошкольной образовательной организации. Оно определяет порядок сертифицированной услуги для родителей, дети которых не смогли попасть в муниципальный детский сад из-за отсутствия мест. Стоимость сертификата составляет 6 тысяч рублей за одного ребенка в месяц, которые поступают в частный детсад из республиканского бюджета — 95% и местного бюджета — 5%.

— То есть, получается, неважно, куда родитель отдаст своего ребенка, в частный или государственный детский сад, платить он будет примерно ту же самую сумму и получать ту же самую услугу <…> Министерство образования отмечает, что проект экономически целесообразен, с чем мы тоже согласны, потому что затраты на выдачу 200 сертификатов составляют примерно 18 млн 700 тысяч рублей в год. Тогда как строительство нового детского сада на 200 мест, если взять чисто стройку, то это как минимум 200 млн рублей. И, учитывая, что этот детский сад надо тоже содержать, естественно, вы понимаете, что срок окупаемости его уходит практически в бесконечность, — аргументировал глава Альметьевского района РТ.

Общественная палата ранее предложила освободить от оплаты бюджетных детсадов родителей, потерявших работу из-за кризиса в период пандемии коронавируса.