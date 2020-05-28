Родителей, потерявших работу в кризис, предложили освободить от платы за детсад

Родителей, потерявших работу из-за кризиса в период пандемии, предложили освободить от оплаты бюджетных детсадов. С таким предложением выступил член Общественной палаты России Султан Хамзаев.

Хамзаев направил письмо с предложением на имя премьер-министра Михаила Мишустина. В обращении он обратил внимание на то, что в период самоизоляции некоторые родители столкнулись с нехваткой денег. Тех, кто потерял работу в период кризиса, предлагают освободить от оплаты детского сада.

Данную меру предлагается сделать временной — до конца 2020 года. Также взрослые должны встать на учет в качестве безработных, передает RT.



Отметим, что в Казани абонентская плата за детсад возобновилась с 12 мая. Председатель молодежного парламента РТ Нина Шимина обратилась к властям Татарстана с просьбой отменить абонентскую плату за детские сады на период пандемии.

