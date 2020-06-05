«Таттелеком» решил сдать свою столовую в аренду

Компания «Таттелеком» решила передать свою столовую общей площадью 313,3 кв. м в долгосрочную аренду ООО «Фуд-сервис» Рустема Шавалеева и Ильнура Зайдуллина.

Как пишет «Коммерсантъ.Казань», решение принял совет директоров «Таттелекома» «в связи с убыточной деятельностью» столовой. Условия аренды не разглашаются.

Шавалееву и Зайдуллину принадлежит столовая Tat.food на ул. Университетской в Казани.

В Татарстане кафе и ресторанам разрешат работать на третьем этапе снятия ограничений, когда число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 снизится до 20—30 человек в день.

