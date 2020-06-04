В Елабуге за травму ребенка на качелях могут наказать чиновников
Представление в адрес главы исполкома Елабуги направили прокуроры по результатам проверки ЧП в Пионерском парке. 30 мая на качелях пострадала 7-летняя девочка.
Предварительно установлено: причиной травмы ребенка стала неисправность качели — поручень не имел фиксирующего болта.
Сейчас пострадавшая находится на хирургическом лечении Камского детского медцентра в Набережных Челнах. А прокуроры просят устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.
Поводом для проверки стало сообщение в соцсетях.ПроисшествияОбществоВластьМедицина Татарстан
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