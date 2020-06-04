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Происшествия

В Елабуге за травму ребенка на качелях могут наказать чиновников

13:15, 04.06.2020
В Елабуге за травму ребенка на качелях могут наказать чиновников
Фото: vk.com

Представление в адрес главы исполкома Елабуги направили прокуроры по результатам проверки ЧП в Пионерском парке. 30 мая на качелях пострадала 7-летняя девочка.

Предварительно установлено: причиной травмы ребенка стала неисправность качели — поручень не имел фиксирующего болта.

Сейчас пострадавшая находится на хирургическом лечении Камского детского медцентра в Набережных Челнах. А прокуроры просят устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.

Поводом для проверки стало сообщение в соцсетях.

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