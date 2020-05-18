США передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
«В ответ на запрос президента [РФ Владимира] Путина о предоставлении помощи президент [США Дональд] Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — рассказал ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.
Речь идет о поставках на безвозмездной основе.
Собеседник агентства рассказал, что США уже направили свыше 15 тыс. аппаратов ИВЛ в более 50 стран.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора принял его предложение направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым