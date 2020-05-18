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США передадут России 200 аппаратов ИВЛ

22:54, 18.05.2020
США передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Фото: mil.ru

Соединенные Штаты передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В ответ на запрос президента [РФ Владимира] Путина о предоставлении помощи президент [США Дональд] Трамп предложил пожертвовать и доставить российскому народу 200 аппаратов ИВЛ», — рассказал ТАСС представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

Речь идет о поставках на безвозмездной основе.

Собеседник агентства рассказал, что США уже направили свыше 15 тыс. аппаратов ИВЛ в более 50 стран.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора принял его предложение направить России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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