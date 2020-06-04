Руслан Нигматуллин может стать спортивным директором клуба ПФЛ

Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин может стать спортивным директором липецкого «Металлурга». Об этом он сообщил в интервью "Чемпионату".

«Мой коллега и бывший вратарь Сергей Пономарев — главный претендент на должность генерального директора в липецком «Металлурге». Клуб сейчас подал заявку на участие в ФНЛ, так как занял второе место в ПФЛ. Пономарев приглашает меня на должность спортивного директора. Я решил согласиться, мне интересна эта работа. Давно хотел заняться этим, вести дела в клубе. Агентской деятельностью занимался давно, но работать в клубе — показалось интересным», — сказал Нигматуллин.

Он также отметил, что руководители области хотят видеть конкурентную команду в ФНЛ. Сам Нигматуллин рассчитывает заняться развитием молодых футболистов в регионе.

«Металлург» по итогам прошедшего сезона ПФЛ занял второе место в зоне «Центр», пропустив вперед лишь брянское «Динамо». Клуб уже отправил заявку для получения повышения в ФНЛ, но решения о принятии в лигу липецкой команды пока не принято.

Ранее Нигматуллин оказался втянут в дело челнинского предпринимателя Эрика Гафарова.