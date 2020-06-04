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Власти Казани вновь выставили на продажу акции «Тасмы»

17:04, 04.06.2020
Власти Казани вновь выставили на продажу акции «Тасмы»
Фото: kzn.ru

Исполком Казани постановил провести приватизацию принадлежащего городу пакета акций АО «Тасма: активы и управление». Начальная цена составляет почти 62,8 млн рублей.

Доля ценных бумаг составляет 21%, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Напомним, что акции АО «Тасма: активы и управление» (ТАУ) выставляются на продажу уже не первый раз. Основным видом деятельности компании указано управление финансово-промышленными группами.

ОбществоВласть Татарстан
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