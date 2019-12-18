Стоимость 25% акций клиники «АВА-Казань» снизилась на 90 млн рублей

Исполком Казани продаст 25% акций АО «АВА-Казань» за 80 млн рублей в следующем году. Решение было принято на заседании Казагордумы.

Напомним, что в июле исполком Казани сообщил о проведении торгов по продаже доли города в частной клинике «АВА-Казань». Тогда пакет в 25%+1 акция медучреждения предлагалось приобрести за 170 млн рублей. Клиника была переименована из «АВА-Казань» в «Скандинавию». Ее уставный капитал составляет 317,3 млн рублей.



Также будут проданы 21% акций АО «Тасма: активы и управление» стоимостью почти 62,8 млн рублей и 0,96% ООО «Зилант Инфоком» стоимостью 5 тыс. рублей.