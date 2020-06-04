Федерация корэш России продлила аккредитацию до конца 2022 года

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации по аккредитации спортивных организаций продлила полномочия Федерации корэш России до ноября 2022 года. Об этом «Реальному времени» сообщили в Федерации корэш.

«За последние два года корэш как вид спорта сделал качественный рывок во всех направлениях: борьба корэш приобрела сильных партнеров на международной арене, укрепила свои позиции в регионах и достигла новых высот в квалификационном уровне спортсменов и специалистов. Все это позволило сохранить наработанный опыт и создать прочный фундамент для будущих достижений», — говорится в докладе.

На онлайн-заседании Минспорта РФ организацию представляли президент федерации Джаудат Миннахметов и вице-президент Равиль Ногуманов.

Предыдущая двухлетняя аккредитация была получена в 2018 году. За это время федерация добилась получения возможности присвоения победителям различных мировых и внутренних соревнований звания мастера спорта России международного класса и заслуженного мастера спорта.

Напомним, накануне стало известно о смерти многократного победителя чемпионатов России и мировых первенств по корэш Ильяса Галимова. По некоторым данным, причиной кончины спортсмена стала коронавирусная инфекция.