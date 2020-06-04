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Федерация корэш России продлила аккредитацию до конца 2022 года

16:04, 04.06.2020
Федерация корэш России продлила аккредитацию до конца 2022 года
Фото: mdms.tatarstan.ru

Комиссия Министерства спорта Российской Федерации по аккредитации спортивных организаций продлила полномочия Федерации корэш России до ноября 2022 года. Об этом «Реальному времени» сообщили в Федерации корэш.

«За последние два года корэш как вид спорта сделал качественный рывок во всех направлениях: борьба корэш приобрела сильных партнеров на международной арене, укрепила свои позиции в регионах и достигла новых высот в квалификационном уровне спортсменов и специалистов. Все это позволило сохранить наработанный опыт и создать прочный фундамент для будущих достижений», — говорится в докладе.

На онлайн-заседании Минспорта РФ организацию представляли президент федерации Джаудат Миннахметов и вице-президент Равиль Ногуманов.

Предыдущая двухлетняя аккредитация была получена в 2018 году. За это время федерация добилась получения возможности присвоения победителям различных мировых и внутренних соревнований звания мастера спорта России международного класса и заслуженного мастера спорта.

Напомним, накануне стало известно о смерти многократного победителя чемпионатов России и мировых первенств по корэш Ильяса Галимова. По некоторым данным, причиной кончины спортсмена стала коронавирусная инфекция.

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