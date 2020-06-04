В Челнах открылся бассейн «Юбилейный»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в четверг бассейн «Юбилейный», построенный в Набережных Челнах в этом году. Бассейн сможет принимать учеников школ №77 и 19, между которыми он построен.

«Водные виды спорта особенно популярны в Татарстане, так что «Юбилейный» станет прекрасным подспорьем для воспитания новых чемпионов», — приводит слова Минниханова пресс-служба президента РТ.

Он отметил, что бассейн стал самым крупным спортивным объектом в республике, построенным в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в этом году. Глава республики поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку всех инициатив и проектов республики.

Напомним, что бассейн был достроен в конце апреля и в первых числах мая уже получил заключение о соответствии. Комплекс имеет взрослую и детскую чаши, тренажерный зал и зал для сухого плавания. Он сможет принимать и граждан с ограниченными возможностями здоровья.