Челнинский бассейн «Юбилейный» получил заключение о соответствии

Госстройнадзор Татарстана выдал заключение о соответствии новому плавательному бассейну в Набережных Челнах. Спорткомплекс получил название «Юбилейный».

Заключение выдано в пятницу, 8 мая, сообщает пресс-служба ведомства. Благоустройство территории уже выполнено, оснащение раздевалок и спортзала завершено.

Объект расположен по улице Шишкинский бульвар в 29-м комплексе Челнов, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что основные строительные работы окончены. Подрядчик перешел к установке мебели, благоустройству и асфальтированию дороги.

Площадь бассейна составляет около 4 тысяч кв. м. Размер чаши бассейна составит 25 х 13,8 м. Также организована детская чаша 6 х 10 м.