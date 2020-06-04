Футболист сборной Испании приговорен к шести месяцам тюрьмы

Нападающий «Атлетико» и сборной Испании по футболу Диего Коста признан виновным в налоговых махинациях. Состоявшийся в четверг суд приговорил футболиста к шести месяцам тюремного срока.

При этом Коста не будет заключен в тюрьму, он согласился заменить срок штрафом на 12 месяцев из расчета 100 евро в день на общую сумму 36 000 евро. Также игрок возместил испанскому казначейству сумму в 1,1 миллиона евро.

Отмечается, что судебное разбирательство было инициировано из-за того, что футболист не заплатил налоги с доходов, полученных от реализации имиджевых прав.

В 2014 году Коста заключил контракт со спонсором на 800 тысяч евро. Игрок тогда выступал за лондонский «Челси» и поэтому думал, что, являясь налоговым резидентом Великобритании, не должен отчитываться в Испании.

Напомним, летом прошлого года Диего Коста вошел в пятерку самых главных «злодеев» в мире спорта по мнению болельщиков.