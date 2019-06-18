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Болельщики назвали самых главных «злодеев» в истории спорта

06:40, 18.06.2019
Болельщики назвали самых главных «злодеев» в истории спорта
Фото: flickr.com

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес возглавил рейтинг главных «злодеев» в истории спорта. Рейтинг был составлен слушателями подкаста ESPN.

Уругвайский спортсмен известен своим скандальным поведением на поле. Так, его наказывали за укусы соперников в ходе игры.

На втором месте оказался британский футболист Джоуи Бартон, на третьем — американский боксер Майк Тайсон. В пятерку также вошли португальский футбольный тренер Жозе Моруинью и бразильский футболист Диего Коста.

Напомним, ранее Forbes составил рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами.

Спорт
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