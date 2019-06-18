Болельщики назвали самых главных «злодеев» в истории спорта
Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Луис Суарес возглавил рейтинг главных «злодеев» в истории спорта. Рейтинг был составлен слушателями подкаста ESPN.
Уругвайский спортсмен известен своим скандальным поведением на поле. Так, его наказывали за укусы соперников в ходе игры.
На втором месте оказался британский футболист Джоуи Бартон, на третьем — американский боксер Майк Тайсон. В пятерку также вошли португальский футбольный тренер Жозе Моруинью и бразильский футболист Диего Коста.
Напомним, ранее Forbes составил рейтинг спортсменов с самыми высокими доходами.Спорт
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