Хоккеист «Ак Барса» Тихонов написал открытое письмо в день 90-летия дедушки

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов-младший написал открытое письмо в день рождения своего дедушки. Сегодня Виктору Васильевичу Тихонову исполнилось бы 90 лет.

«Когда не стало папы, с дедом мы сблизились максимально. Он стал гораздо чаще приезжать в Петербург, постоянно был на трибуне в Ледовом. В минской раздевалке с золотом чемпионата мира поздравлял — мы между собой победу отцу посвятили, конечно.

Но через год с небольшим ушел и он. Эту пустоту было уже не заполнить. Не на кого опереться. Кажется, еще полтора года назад после каждой игры я звонил сначала отцу, потом деду. А теперь что — только с самим собой о хоккее разговаривать? Бабушка, мама, жена — они, конечно, тоже хоккей смотрят, хорошо в игре разбираются. Но они ведь не могли мне ничего в тонкостях посоветовать, а я к этому так привык», — написал Тихонов-младший.

Виктор Васильевич Тихонов — заслуженный тренер России. В качестве главного тренера он трижды приводил сборную СССР и Объединенную команду к титулу олимпийского чемпиона (1984, 1988, 1992) и восемь раз — к титулу чемпиона мира, а также 12 раз становился чемпионом СССР с московским ЦСКА.

В ноябре 2014 года Тихонов в возрасте 85 лет скончался после продолжительной болезни.

Виктор Тихонов-младший выступает за «Ак Барс» с прошлого года. Недавно он продлил контракт с казанским клубом сроком на 1 сезон.