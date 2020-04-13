«Ак Барс» продлил контракты с Тихоновым и Глуховым

«Ак Барс» продлил контракты с нападающими Виктором Тихоновым и Михаилом Глуховым, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Новое соглашение с обоими хоккеистами подписано до конца сезона 2020/21 годов.

Тихонов выступает за «Ак Барс» с середины минувшего сезона, когда вместе с Романом Рукавишниковым был обменян из питерского СКА на защитника Игоря Ожиганова. За казанцев нападающий провел 27 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков.

Глухов играет в казанском клубе с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий сыграл за «Ак Барс» 49 матчей, в которых набрал 13 (9+4) очков.