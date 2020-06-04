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Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию

10:05, 04.06.2020
Путин может выступить с обращением к нации после голосования по поправкам в Конституцию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как будут подведены итоги голосования по поправкам в Конституцию.

Предполагается, что Путин поблагодарит граждан за участие в голосовании и за поддержку предложенных поправок, если они получат поддержку. Также президент даст поручения федеральным органам власти, пишет РБК со ссылкой на осведомленных источников.

В Кремле пока не решили, каким будет формат обращения. Один из вариантов — телеобращение вроде тех, на которых Путин объявлял о переносе голосования по Конституции и режиме нерабочих дней.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос РБК, планируется ли в Кремле обращение Путина к нации, ответил, что это будет зависеть от его личного решения.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Это день объявлен нерабочим.

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