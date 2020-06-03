В Бугульме с пешехода взыскали ущерб за столкновение с авто

Фото: "Реальное время"

218 тысяч рублей взыскал Бугульминский горсуд с жителя города, который в августе 2019-го переходил дорогу в неположенном месте и оказался на пути «Мицубиси Аутлендер». Верховный суд Татарстана уже узаконил это решение.



На пешехода по иску владельца авто возложили и возмещение утраты товарной стоимости машины, и расходы на восстановительный ремонт с оценкой ущерба, и оплату юридических услуг вместе с госпошлиной.

Апелляционная инстанция установила — административную ответственность за ДТП также возложили на пешехода, который, со слов свидетеля и водителя, выбежал на дорогу в темноте, а при составлении протокола признался, что был нетрезв.

Правовая оценка решению по этому делу приведена в обзоре практики татарстанской Фемиды за первый квартал. Там же даны ответы на вопросы — когда судья должен подумать о самоотводе и почему пострадавший при взрыве в доме террористов полковник судится с МВД.

Подробности — в материале «Реального времени».