Кадыров призвал не верить слухам о «чипизации» с помощью вышек 5G

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи об установке в регионе вышек 5G и призвал не верить в «чипизацию» для управления людьми.

«Никаких вышек в Чечне нет, никто не собирается их устанавливать, да и возможности такой нет. Если бы сделали, я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость интернета», — передает «РИА Новости» слова Кадырова.

Он также заметил, что в регион еще полностью не охвачен сетью 4G. Также Кадыров обратил внимание на то, что из-за слухов о вреде 5G и массовой чипизации населения в соседних республиках из-за подобных провокационных слухов и повреждения вышки начались сбои связи.

Глава Чечни заявил, что согласился бы первым на 5G и призвал людей не верить провокационным слухам. «Я бы первым встал против этой «чипизации», я бы ни за что не допустил, чтобы управляли человеком, которого создал Аллах, меняли бы его взгляды, для меня самое страшное — потерять связь со Всевышним, лучше умереть, чем смириться с этим», — подчеркнул он.

В начале мая в Северной Осетии не верящие в вирус жители подожгли вышку связи. Так называемые COVID-диссиденты считают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их будут облучать и чипировать. Из-за инцидента селение Ногир осталось без связи. Подобные случаи стали происходить и в Татарстане. Последний произошел на минувших выходных в деревне Красный Яр Зеленодольского района.

