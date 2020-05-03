Главное о коронавирусе на 3 мая: третья смерть в Татарстане, Китай обвиняют в уничтожении доказательств

Третья смерть от коронавируса в Татарстане

Сегодня, 3 мая, в РКБ скончался житель Казани 1944 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Как сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом, в стационар пациент поступил 26 апреля, имел хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени, заболевания сердечно-сосудистой системы, страдал бронхиальной астмой.



Это третья смерть от коронавируса в Татарстане. Напомним, ранее два пациента скончались в Набережных Челнах.

Сегодня в Татарстане подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции. 19 человек госпитализированы, 52 пациента с легкой или бессимптомной формой лечатся дома. Два случая — завозные, 69 — контактные. Большинство из них выявлены в Казани (34), Набережных Челнах (9) и Нижнекамском районе (7). Также заболевшие есть в Лаишевском (2), Дрожжановском (2), Балтасинском (2), Альметьевском (1), Высокогорском (1), Буинском (3), Елабужском (1), Лениногорском (1), Арском (2), Тукаевском (2), Зеленодольском (3), Кукморском (1) районах.

Распределение по возрастным группам:

до 18 лет — 10,

от 18 до 30 — 12,

от 30 до 50 — 23,

от 50 до 60 — 10,

от 60 до 70 — 6,

от 70 до 80 — 6,

от 80 до 90 — 3,

старше 90 — 1.



График прироста заражений по Татарстану:

Таким образом, всего в РТ за весь период эпидемии заразился 1 031 человек. Выздоровели 130 человек, 15 из них выздоровели за последние сутки.



Интересные факты:

по данным «Яндекса», летальность от COVID-19 в республике составляет 0,21%.

COVID-диссиденты бунтуют, а в Москве готовятся ужесточать режим

За последние сутки в России подтверждено 10 633 новых случаев коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 85 регионах. Количество заболевших в стране достигло 134 687. Число выздоровевших за весь период пациентов увеличилось до 16 639 человек, умерших — до 1 280 человек.



Карта заболеваемости коронавирусной инфекцией по регионам — на сайте стопкоронавирус.рф



График прироста заболевших по стране:

Топ-10 регионов РФ по количеству зараженных выглядит так:

Интересные факты:

по количеству заболевших Россия поднялась на 7-е место;

в Северной Осетии не верящие в вирус жители подожгли вышку связи. Так называемые COVID-диссиденты считают, что с помощью вышек связи стандарта 5G их будут облучать и чипировать. Из-за инцидента селение Ногир осталось без связи;

в РПЦ предложили ввести мораторий на аборты в период пандемии. Также было предложено приостановить проведение ЭКО в российских клиниках репродуктивной медицины;

в Москве приготовились ужесточить ограничения из-за коронавируса. Если на улицах будет много людей, число пропусков могут уменьшить.

В мире еще больны 2 116 640 человек

В мире коронавирусом нового типа заразились 3 485 936 человек, 244 812

скончались. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Количество активно болеющих составляет 2 116 640 человек. 1 160 838 из них приходится на США, следом идут Испания (245 567), Италия (209 328), Великобритания (182 260), Франция (168 396).

По количеству летальных исходов впереди США (67 448), Италия (28 710), Великобритания (28 131), Испания (25 100), Франция (24 760).



Интересные факты:

