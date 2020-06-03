ЦБ отметил рост безработицы в России в апреле

Центробанк сообщил об увеличении уровня безработицы в России в апреле.

Так, из-за приостановки работы значительной части предприятий упала потребность в рабочей силе. По данным регулятора, уровень безработицы вырос до 5,6% в апреле. Это соответствует уровню 2015 года. В марте показатель безработицы составлял 4,6%, пишет RT.

По словам основателя сервиса поиска работы Superjob Алексея Захарова, реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5—6 раз и составляет 10 млн человек. Он связал это с тем, что многие компании из-за самоизоляции не смогли юридически оформить увольнение сотрудников, банкротства и закрытия. А многие из тех, кто потерял работу, не встают на биржу труда, потому что считают это бессмысленным.

