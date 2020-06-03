Основатель Superjob заявил, что в России 10 млн безработных

Реальное число безработных в России превышает официальные данные в 5—6 раз и составляет 10 млн человек, заявил основатель сервиса поиска работы Superjob Алексей Захаров.

По его словам, из-за самоизоляции не все компании смогли юридически оформить увольнение сотрудников, банкротства и закрытия. А многие из тех, кто потерял работу, не встают на биржу труда, потому что считают это бессмысленным.

Захаров полагает, что к осени реальная безработица в России может вырасти до 20 млн человек.

На конец мая в России было около 2 млн официально зарегистрированных безработных.

