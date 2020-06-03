Зарплатный бюджет ХК «Ак Барс» «похудел» почти на полмиллиарда

У «Ак Барса» есть еще 20 миллионов «подушки» под новым потолком

Спортивное аналитическое издание «Спорт-Экспресс» опубликовало подробности новой зарплатной ведомости казанского «Ак Барса» на предстоящий сезон.

По данным источника, зарплатный бюджет клуба на следующий хоккейный год составит 880 млн рублей — на 20 млн меньше, чем допустимый с нового сезона 900-миллионный потолок, и на полмиллиарда меньше, чем в прошлом году. «Подушка» в 20 млн под потолком наверняка оставлена менеджерами, чтоб иметь возможность доукомплектовать состав уже по ходу предстоящего чемпионата (дедлайн добора хоккеистов в КХЛ — 1 декабря).

Как мы и писали ранее, самым высокооплачиваемым хоккеистом в составе «Ак Барса» оказался канадский нападающий Джастин Азеведо — 85 млн в год. По сравнению с сезоном 2018/19 его контракт подешевел на 15%.

Самым высокооплачиваемым хоккеистом в составе «Ак Барса» оказался канадский нападающий Джастин Азеведо — 85 млн в год. Среди защитников самый высокий контракт на следующий сезон получил Альберт Яруллин — 45 миллионов. Фото ak-bars.ru

Данис Зарипов с зарплатой в 60 млн рублей (без учета бонусов) занимает вторую строчку в рейтинге самых дорогих спортсменов клуба. Летом 2019 года его контракт стоил 100 миллионов, так что падение зарплаты составило 40%. Напомним, в 2017 году, по возвращении Зарипова в «Ак Барс», контракт Зарипова стоил 130 миллионов в год. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина пошел на новое понижение, причем можно сказать, что ему еще повезло: изначально «Ак Барс» планировал снизить его контракт вовсе до 40 миллионов.

Третью позицию, если верить источнику, занимают сразу четыре игрока с одинаковыми контрактами — по 55 млн рублей. Это Станислав Галиев (в 2019/2020 он зарабатывал столько же), Кирилл Петров и Патрис Кормье (у обоих — минус 18%, было по 65 млн) и новый форвард Стефан Да Коста.

Среди защитников самый высокий контракт на следующий сезон получил Альберт Яруллин — 45 миллионов. Он переподписал новое соглашение еще на один год и, в отличие от большинства своих коллег, прибавил в деньгах — его контракт стал дороже на 12,5% (было 40 млн).

Среди защитников самый высокий контракт на следующий сезон получил Альберт Яруллин — 45 миллионов. Фото ak-bars.ru

По 40 миллионов должна получить целая группа хоккеистов (это средний и самый распространенный контракт в «Ак Барсе») — Микаэль Викстранд, Михаил Глухов, Артем Лукоянов, Андрей Педан (минус 33%, было 60 млн) и Роман Рукавишников.

Вратари Тимур Билялов и Адам Рейдеборн заработают по 35 миллионов. Такая же сумма у вернувшегося к родным пенатам казанского форварда Александра Бурмистрова. Хотя до отъезда в Уфу в декабре 2018 года его контракт стоил 60 миллионов рублей, так что он теряет почти вдвое к тому периоду.

«Ак Барс» два года лидировал по зарплатам на Востоке

Несмотря на то, что «Ак Барс» идет на планомерное понижение зарплатной ведомости, Казань долго оставалась лидером Восточной конференции по зарплатному бюджету. В победном сезоне 2017/2018 «Ак Барс» выплатил своим хоккеистам 1,67 млрд, в 2018—2019 — 1,93 млрд рублей.

Скрин — championat.com

Больше всех в «Ак Барсе» за сезон 2018/2019 заработал защитник Андрей Марков, контракт которого «весил» 150 млн рублей. И это учитывая, что защитник провел сезон значительно хуже, чем годом ранее — в чемпионский сезон.

Второе место тогда занимал шведский форвард Антон Ландер с прописанным окладом в 140 млн рублей, на третьем располагался Данис Зарипов с его 130 миллионами, и лишь на четвертом месте находился нынешний самый дорогостоящий игрок — Джастин Азеведо со 100 миллионами. А нападающие-ролевики Андрей Попов и Федор Малыхин зарабатывали в Казани по 65 млн рублей.

Чешский бомбардир команды Иржи Секач зарабатывал 60 млн рублей. Столько же получали Станислав Галиев, Андрей Педан и Бурмистров.

Скрин — sport-express.ru

Сокращение зарплатного бюджета началось в прошлом сезоне



Но уже начиная с прошлого сезона 2019/2020, который у многих ассоциируется с некой перезагрузкой команды (ушли наставник Зинэтула Билялетдинов и несколько хоккеистов), казанский клуб уже шел на значительные понижения зарплатного бюджета.

Связано это было с тем, что КХЛ готовилась ввести жесткий потолок зарплат в 900 миллионов рублей. Менеджмент казанцев постепенно снижал запросы своих хоккеистов, уступив пальму первенства по зарплатам магнитогорскому «Металлургу» (1,5 млрд) и омско-балашихинскому «Авангарду» (1,4 млрд). Зарплатный бюджет «Ак Барса» в прошедшем сезоне 2019/2020 составлял «всего» 1,35 млрд рублей.

В команде сделали больший акцент на заигрывание молодых, пока не слишком привередливых в деньгах хоккеистов. Отпустили группу дорогостоящих и постаревших лидеров — Андрея Маркова (150 млн) и Александра Свитова (50 млн). Отравили домой в Челябинск Андрея Попова, получавшего 55 миллионов. Не стали удерживать и шведа Антона Ландера (140 миллионов).

На смену Ландеру и Секачу пришли два канадца — Фрэттин и Кормье (по 65 млн рублей).

Более того, в «Ак Барсе» заранее не стали подписывать долгосрочные новые контракты, чтобы перед сезоном с новым потолком зарплат можно было подписывать их на новых условиях. В «коронакризисных» условиях нынешней весны это было очень кстати: старые контракты закончились 30 апреля сразу у восемнадцати хоккеистов клуба. Так что договоры подписывали уже на новых условиях, без необходимости «резать» по действующим договорам.

Эрик Добролюбов