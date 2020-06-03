Фазлеева отметила рост интереса татарстанцев к витаминам, БАДам и к ЗОЖ

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева отметила увеличение интереса татарстанцев во время эпидемии COVID-19 к витаминам, БАДам,а также к ЗОЖ и правильному питанию.

— COVID-уроки — это, прежде всего, уроки: уроки отношения к себе, к друг другу, к власти. Это взаимные уроки отношений, — отметила Фазлеева в ходе заседания экспертного клуба «Волга».

Она обратила внимание на то, что сейчас существенно поменялось отношение к здоровому образу жизни, и главным вектором этого стал страх за свое здоровье.

При этом грамотность населения в этом отношении очень полярная, заметила вице-премьер РТ. «Усилился интерес к БАДам, витаминам и не только к ним, но и к другим лекарственным препаратам. Как руководитель республиканского штаба по борьбе с коронавирусом вижу что интерес к ЗОЖ и здоровому питанию растет — люди хотят противостоять инфекции и верят, что сами могут повлиять на своем уровне на эту ситуацию», — сказала она.

Также Фазлеева напомнила о необходимости решать проблемы, накопленные перед системой здравоохранения. При этом в Татарстане медицина пока достойно встречает вызов, брошенный пандемией.



Ранее опрос показал, чем занимаются россияне на самоизоляции. Согласно результатам исследования, респонденты тратят свое время на домашние дела, работу «на удаленке», саморазвитие и занятия спортом.