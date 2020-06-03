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В Зеленодольском районе прокомментировали инцидент с детьми-инвалидами, которые не получили квартиры

17:15, 03.06.2020
В Зеленодольском районе прокомментировали инцидент с детьми-инвалидами, которые не получили квартиры
Фото: realnoevremya.ru

Виновность неустановленных чиновников, из-за халатности которых дети-инвалиды не получили жилье, в настоящее время не установлена и не доказана.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку незаконных действий (бездействия) должностных лиц Зеленодольского района в обеспечении жильем граждан, имеющих право на его внеочередное получение, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района.

Татарстанское управление Следкома заподозрило чиновников в халатности. По версии следствия, в 2009—2020 годах семьи из Зеленодольского района, в которых воспитываются дети-инвалиды, не получили жилье из-за халатности чиновников исполкома.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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