В Зеленодольском районе прокомментировали инцидент с детьми-инвалидами, которые не получили квартиры

Виновность неустановленных чиновников, из-за халатности которых дети-инвалиды не получили жилье, в настоящее время не установлена и не доказана.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку незаконных действий (бездействия) должностных лиц Зеленодольского района в обеспечении жильем граждан, имеющих право на его внеочередное получение, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района.

Татарстанское управление Следкома заподозрило чиновников в халатности. По версии следствия, в 2009—2020 годах семьи из Зеленодольского района, в которых воспитываются дети-инвалиды, не получили жилье из-за халатности чиновников исполкома.

