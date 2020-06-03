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СКР: в Зеленодольске дети-инвалиды не получили квартиры из-за халатности чиновников

15:44, 03.06.2020
СКР: в Зеленодольске дети-инвалиды не получили квартиры из-за халатности чиновников
Фото: realnoevremya.ru

Татарстанское управление Следкома подозревает неустановленных чиновников Зеленодольска в халатности. Именно так ведомство расценивает положение 15 семей, не получивших вне очереди полагавшиеся им квартиры.

По версии следствия, в 2009—2020 годы семьи из Зеленодольского района, в которых воспитываются дети-инвалиды, не получили жилье из-за халатности чиновников исполкома.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, сообщили в СУ СКР по РТ.

Ранее в Татарстане следствие организовало проверку деятельности Фонда соцстрахования по РТ. Причиной стали жалобы родителей детей-инвалидов на задержки выплат компенсации.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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