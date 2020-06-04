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Синоптики прогнозируют сегодня грозу в Татарстане и до +25 градусов

05:25, 04.06.2020
Синоптики прогнозируют сегодня грозу в Татарстане и до +25 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 4 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь, в отдельных районах днем возможна гроза.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами сильный порывами 15—17 м/с, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +20°С до +25°С. В Казани воздух прогреется от +20°С до +23°С. В Набережных Челнах метеорологи прогнозируют от +22°С до +24°С.

Общество Татарстан
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