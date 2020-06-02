В соцсетях в поддержку протестующих в США публикуют черные квадраты

В социальных сетях «Твиттер», «Инстаграм», «Тик ток», YouTube пользователи начали публиковать черный квадрат в поддержку протестующих в США и в знак солидарности с кампанией по недискриминации.



Публикации квадрата сопровождаются хештегом #BlackLivesMatter и Blackout Tuesday.



Сейчас в США проходят акции протестов из-за убийства афроамериканца в Миннеаполисе, в котором обвинили полицейского. Беспорядки перерастают в столкновения с полицией.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводить параллели между превышением полномочий полицейскими в США и аналогичными случаями в России не стоит. По его убеждению, в нашей стране эта проблема стоит не так остро.

