Песков считает проблему полицейского произвола более актуальной для США, чем для России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проводить параллели между превышением полномочий полицейскими в США и аналогичными случаями в России не стоит. По его убеждению, в нашей стране эта проблема стоит не так остро.

«Превышение полномочий полицейскими — это тема, которая строго регулируется действующими законами и служебными инструкциями, но я не могу с вами согласиться, что эта тема особо остра в нашей стране. Слава богу, нет», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Песков добавил, что в России сегодня доминирует своя повестка и ничего общего с протестами в США не происходит.

Напомним, что после гибели чернокожего подозреваемого при задержании в США начались массовые протесты. За несколько дней они превратились в масштабные беспорядки с погромами магазинов, поджогами машин и случаями нападения на полицейских.