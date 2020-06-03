Крым поставит в Татарстан 2,5 тонны мидий и устриц

Крым поставит в Татарстан 2 тонны мидий и полтонны устриц до конца 2020 года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

Как он заявил «РБК. Татарстан», Крым ведет переговоры с новыми покупателями о поставках в Татарстан морепродуктов.

Рюмшин рассказал, что в 2018 и 2019 годах из Крыма в Татарстан поступило 1,5 тонны мидий и устриц.

Также Крым планирует нарастить поставки морепродуктов в Москву, Санкт-Петербург, Ярославль, Ростов-на-Дону, Владимирскую область, Краснодарский край, а также в Самару, Ижевск.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что с россиян, которые «бесцельно» приезжают в республику, будут брать деньги за размещение в обсерваторе.

