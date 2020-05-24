В Крыму «бесцельно» приезжающих будут размещать в обсерваторе за свой счет

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все «бесцельно» приезжающие в республику будут в принудительном порядке помещаться в обсерватор за свой счет. Об этом он сообщил на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19.

По словам Аксенова, граждане, которые приехали в Крым бесцельно, по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и борьбы с коронавирусом, должны будут оплатить проживание в обсерваторе. Если туристы не смогут оплатить счета сразу, то по окончании нахождения в обсерваторе взыскиваться деньги будут через суд.

Изменения о пребывании в обсерваторе за свой счет внесут в указ о режиме повышенной готовности в республике в связи с коронавирусом, пишет «РИА Новости».

Аксенов уточнил, что эта мера не его желание «кому-то насолить», а часть мер борьбы с коронавирусом. Он добавил, что, когда откроется сезон, Крым с радостью примет всех туристов, а пока попросил не приезжать на море и не «создавать проблем».

Первым предложил брать деньги с россиян за проживание в обсерваторе вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.