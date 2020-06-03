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Профессор МГУ назвал противников строительства МСЗ шарлатанами и невеждами

11:49, 03.06.2020 2
Профессор МГУ назвал противников строительства МСЗ шарлатанами и невеждами
Фото: youtube.com

Профессор МГУ Валерий Петросян, химик и специалист по токсикологии, раскритиковал противников строительства завода по термическому обезвреживанию отходов.

«Беспокойство генерируют шарлатаны, или, говоря иначе, невежды. Таким людям нет места в дискуссии. Люди, которые говорят, что не надо строить заводы, а надо оставить свалки, либо не понимают в теме, либо делают это с конкретными целями», — заявил эксперт.

Валерий Петросян является членом Российской Академии естественных наук (РАЕН), экспертом ООН по химической безопасности и заместителем гендиректора АО «РТ-Инвест», занимающегося возведением мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане.

Напомним, что в мае в Татарстане представили результаты международной экспертизы по воздействию на окружающую среду завода по термическому обезвреживанию отходов.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Тахир Давлетшин 12:05
    Этот профессор является советником гендиректора РТ-инвест
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  • Тахир Давлетшин 12:17
    Научный совет РАН по глобальным экологическим проблем в составе 66 человек проголосовали против строительства заводов по технологии Хитачи в России. При этом 46 - против, 20 - воздержались, и ни одного "за"
    Г-н Петросян унижает своих старших по знаниям коллег-академиков – он не доверяет РАН ? По крайней мере это политически некорректно, в данной ситуации было бы разумно промолчать
    С другой стороны, Заключение РАН, главной экспертной организации страны, очевидно, более значимо заключения неких немецких экспертов, которых Минэкологии РТ подобрал неизвестно по каким.
    Чтобы не заблуждаться в "объективности" Петросяна:
    Валерий Петросян является членом Российской Академии естественных наук (РАЕН), экспертом ООН по химической безопасности и заместителем гендиректора АО «РТ-Инвест», занимающегося возведением МСЗ в Подмосковье и Татарстане
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