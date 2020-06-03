Профессор МГУ назвал противников строительства МСЗ шарлатанами и невеждами
Профессор МГУ Валерий Петросян, химик и специалист по токсикологии, раскритиковал противников строительства завода по термическому обезвреживанию отходов.
«Беспокойство генерируют шарлатаны, или, говоря иначе, невежды. Таким людям нет места в дискуссии. Люди, которые говорят, что не надо строить заводы, а надо оставить свалки, либо не понимают в теме, либо делают это с конкретными целями», — заявил эксперт.
Валерий Петросян является членом Российской Академии естественных наук (РАЕН), экспертом ООН по химической безопасности и заместителем гендиректора АО «РТ-Инвест», занимающегося возведением мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане.
Напомним, что в мае в Татарстане представили результаты международной экспертизы по воздействию на окружающую среду завода по термическому обезвреживанию отходов.
комментарии
Г-н Петросян унижает своих старших по знаниям коллег-академиков – он не доверяет РАН ? По крайней мере это политически некорректно, в данной ситуации было бы разумно промолчать
С другой стороны, Заключение РАН, главной экспертной организации страны, очевидно, более значимо заключения неких немецких экспертов, которых Минэкологии РТ подобрал неизвестно по каким.
Чтобы не заблуждаться в "объективности" Петросяна:
Валерий Петросян является членом Российской Академии естественных наук (РАЕН), экспертом ООН по химической безопасности и заместителем гендиректора АО «РТ-Инвест», занимающегося возведением МСЗ в Подмосковье и Татарстане