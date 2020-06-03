Профессор МГУ назвал противников строительства МСЗ шарлатанами и невеждами

Профессор МГУ Валерий Петросян, химик и специалист по токсикологии, раскритиковал противников строительства завода по термическому обезвреживанию отходов.

«Беспокойство генерируют шарлатаны, или, говоря иначе, невежды. Таким людям нет места в дискуссии. Люди, которые говорят, что не надо строить заводы, а надо оставить свалки, либо не понимают в теме, либо делают это с конкретными целями», — заявил эксперт.

Валерий Петросян является членом Российской Академии естественных наук (РАЕН), экспертом ООН по химической безопасности и заместителем гендиректора АО «РТ-Инвест», занимающегося возведением мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане.

Напомним, что в мае в Татарстане представили результаты международной экспертизы по воздействию на окружающую среду завода по термическому обезвреживанию отходов.

