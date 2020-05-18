Завтра в Татарстане огласят результаты оценки экспертами завода по термическому обезвреживанию отходов
Завтра, 19 мая, в 12.00 в кабмине РТ на брифинге огласят итоги работы с международными экспертами по оценке завода по термическому обезвреживанию отходов. Его должны построить в Осиново.
В брифинге, который будет транслироваться на сайте tatarstan.ru, примет участие министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.
Ранее соучредитель и гендиректор ООО «Са-Нэко» Рустем Нафиков заявил, что строить мусоросжигательные заводы при условии установки на них самых мощных очистных сооружений все же лучше, чем хоронить мусор на полигонах.Общество Татарстан
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