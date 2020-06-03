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Жители Зеленодольска пожаловались на качество водопроводной воды

11:14, 03.06.2020
Жители Зеленодольска пожаловались на качество водопроводной воды
Фото: pixabay.com

Жители Зеленодольска пожаловались на качество водопроводной воды. Об этом сообщается в сообществе «Зеленодольск Онлайн» «ВКонтакте».

Судя по опубликованным фото, из крана у зеленодольцев в доме на ул. Тургенева, 21а, течет грязная вода с примесями. В управляющей компании «Элисс» говорят, что сделать ничего не могут, и рекомендуют установить фильтры. В «Водоканале» также «ничего не делают».

Ранее в Зеленодольске пожаловались на то, что территорию вокруг детского сада завалили мусором. Позже в администрации района пообещали, что мусор вывезут в ближайшие дни.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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