С территории вокруг детсада в Зеленодольске в ближайшее время вывезут мусор

В ближайшие дни с территории вокруг садика в Зеленодольске вывезут мусор. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

В администрации поблагодарили неравнодушных жителей за информацию.

Сегодня родители из Зеленодольска пожаловались в соцсетях, что территорию вокруг садика №23 «Золотой колосок» завалили мусором. Он находится по адресу ул. Мира, д. 11а.

«Свалка ежедневно растет благодаря жителям близлежащих домов», — отметили родители.