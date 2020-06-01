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С территории вокруг детсада в Зеленодольске в ближайшее время вывезут мусор

13:35, 01.06.2020
С территории вокруг детсада в Зеленодольске в ближайшее время вывезут мусор
Фото: vk.com

В ближайшие дни с территории вокруг садика в Зеленодольске вывезут мусор. Об этом «Реальному времени» сообщил пресс-секретарь администрации Зеленодольского района Татарстана Расим Хазиев.

В администрации поблагодарили неравнодушных жителей за информацию.

Сегодня родители из Зеленодольска пожаловались в соцсетях, что территорию вокруг садика №23 «Золотой колосок» завалили мусором. Он находится по адресу ул. Мира, д. 11а.

«Свалка ежедневно растет благодаря жителям близлежащих домов», — отметили родители.

Происшествия Татарстан
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