Эксперты рассказали о том, будет ли отличаться завод ЗТО в РТ от тех, что стоят в Германии

Эксперты на пресс-конференции о результатах работы международных экспертов по оценке завода по термическому обезвреживанию отходов под Казанью ответили на вопрос о том, будет ли отличаться завод в РТ от тех, что стоят в Германии.

По словам главы компании Muller-BBM Вольтера Гротца, такой же завод, который планируется в Татарстане, мог бы быть построен в Германии. Он аналогичный по всем параметрам.

Глава компании LGA Гюнтер Кнер сообщил, что полностью согласен с Гротцем в этом вопросе.

Гротц ранее заявил, что воздействие на окружающую среду не будет заметным.