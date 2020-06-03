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Эксперты рассказали о том, будет ли отличаться завод ЗТО в РТ от тех, что стоят в Германии

11:00, 03.06.2020
Эксперты рассказали о том, будет ли отличаться завод ЗТО в РТ от тех, что стоят в Германии
Фото: realnoevremya.ru

Эксперты на пресс-конференции о результатах работы международных экспертов по оценке завода по термическому обезвреживанию отходов под Казанью ответили на вопрос о том, будет ли отличаться завод в РТ от тех, что стоят в Германии.

По словам главы компании Muller-BBM Вольтера Гротца, такой же завод, который планируется в Татарстане, мог бы быть построен в Германии. Он аналогичный по всем параметрам.

Глава компании LGA Гюнтер Кнер сообщил, что полностью согласен с Гротцем в этом вопросе.

Гротц ранее заявил, что воздействие на окружающую среду не будет заметным.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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