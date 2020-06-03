Эксперты о ЗТО под Казанью: «Количество вредных веществ практически невозможно будет замерить»

Глава компании Muller-BBM Вольтер Гротц на пресс-конференции о результатах работы международных экспертов по оценке завода по термическому обезвреживанию отходов под Казанью заявил, что воздействие на окружающую среду не будет заметным.

По его словам, выбросы будут составлять несколько процентов от средних допустимых значений для таких установок.

Представитель компании LGA, которая проводила свою экспертизу, заявил, что может подтвердить сказанное Гротцем: «Количество вредных веществ практически невозможно будет замерить».

Сегодня объявили, что подрядчиком строительства завода по термическому обезвреживанию отходов в Татарстане станет «Татнефтепроводстрой». Стоимость строительства составляет 25 млрд рублей.