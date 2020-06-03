По всей России пройдут проверки систем оповещения с включением сирен
В России централизованно проведут проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС, такое решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое вчера, 2 июня, провел глава МЧС Евгений Зиничев.
Планируется, что также в октябре будут проверены системы оповещения на теле- и радиоканалах. Действующее законодательство обязывает операторов связи и редакции СМИ при необходимости передавать сигналы оповещения и экстренную информацию, заместив ей телерадиоэфир.
К 2030 году в России 90% населения должно гарантированно получать экстренную информацию через системы оповещения.
В конце марта в Казани проверили системы оповещения.
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