«Газпром» может стать титульным спонсором баскетбольной Евролиги
Российская компания «Газпром» может стать титульным спонсором баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.
По данным СМИ, стороны ведут переговоры о сотрудничестве. В случае положительного решения, «Газпром» станет основным спонсором Евролиги.
Отметим, что многолетний партнер баскетбольного турнира авиакомпания Turkish Airlines прекратил спонсировать лигу из-за финансовых проблем. Евролига сотрудничала с турецкой компанией на протяжении последних 10 лет.
Ранее исполнительный совет Евролиги принял решение о досрочном завершении еврокубкового сезона в баскетболе из-за коронавируса.СпортБаскетбол
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