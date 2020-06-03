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«Газпром» может стать титульным спонсором баскетбольной Евролиги

09:36, 03.06.2020
«Газпром» может стать титульным спонсором баскетбольной Евролиги
Фото: eurocupbasketball.com

Российская компания «Газпром» может стать титульным спонсором баскетбольной Евролиги. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet.

По данным СМИ, стороны ведут переговоры о сотрудничестве. В случае положительного решения, «Газпром» станет основным спонсором Евролиги.

Отметим, что многолетний партнер баскетбольного турнира авиакомпания Turkish Airlines прекратил спонсировать лигу из-за финансовых проблем. Евролига сотрудничала с турецкой компанией на протяжении последних 10 лет.

Ранее исполнительный совет Евролиги принял решение о досрочном завершении еврокубкового сезона в баскетболе из-за коронавируса.

СпортБаскетбол
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