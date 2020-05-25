Сезоны в Евролиге и Еврокубке по баскетболу завершены досрочно

Исполнительный совет Евролиги принял решение о досрочном завершении еврокубкового сезона в баскетболе.

По сообщению пресс-службы лиги, в нынешнем сезоне победитель определен не будет. Клубы, которые выступали в сезоне-2019/2020, сохранят свои места в Евролиге на будущий год.

В Еврокубке выступление на следующий год гарантировало восемь команд, вышедших в четвертьфинал завершенного розыгрыша. Таким образом, казанский УНИКС обеспечил себе участие в Еврокубке в сезоне-2020/21.

Напомним, еврокубковые турниры по баскетболу были приостановлены с 12 марта на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса.