Ростовский «Атлантис-Пак», производящий колбасную оболочку, зарегистрировал дочку в Татарстане

Производитель пищевых оболочек из Ростова-на-Дону «Атлантис-Пак» зарегистрировал дочернюю компанию в Татарстане. Об этом сообщил владелец «Группы Агроком» Иван Саввиди.

В этом году компания планировала запустить в ОЭЗ «Алабуга» производство многослойной барьерной колбасной оболочки за 2 млрд рублей. Из-за пандемии коронавируса произошла техническая задержка.

«Чтобы учредить компанию, необходимо было нотариально заверить определенные документы. Нотариусы не работали до середины мая. <…> В отношении площадки в «Алабуге» я настроен очень оптимистично. При позитивном сценарии, полагаю, первую продукцию мы можем получить не позднее декабря этого года», — цитирует Саввиди «Коммерсантъ».

В мае в ОЭЗ «Алабуга» новый корпус технопарка «Синергия» получил заключение о соответствии.

