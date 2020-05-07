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В ОЭЗ «Елабуга» новый корпус технопарка «Синергия» получил заключение о соответствии

20:39, 07.05.2020
В ОЭЗ «Елабуга» новый корпус технопарка «Синергия» получил заключение о соответствии
Фото: gsn.tatarstan.ru

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана подтвердила готовность объекта «Индустриально-технологический парк «Синергия».

Строящемуся 4-му корпусу выдали заключение о соответствии, передает пресс-служба Госстройнадзора РТ.

Общая площадь объекта составила около 76 тыс. кв. метров. Проект предусматривает два производственных корпуса, две площадки складирования, автостоянку для легковых и грузовых автомобилей. Парк «Синергия» располагается в особой экономической зоне «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана.

ОбществоПромышленность Татарстан
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