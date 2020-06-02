Облет полей, презентация противовирусных установок и белки в «сторис»: новое в «Инстаграмах» глав районов 2 июня

«Реальное время» подготовило очередную подборку постов глав районов Татарстана из «Инстаграма».



Сегодня глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов вручил самым достойным организациям района сертификаты об использовании информационного знака "100 лет ТАССР». С сегодняшнего дня эти компании смогут продавать свою продукцию с республиканским символом.

Также Хисамутдинов вручил медаль "100-летия ТАССР» ветеранам района за большой вклад в развитие родного края.

Руководитель Новошешминского района РТ Вячеслав Козлов показал подписчикам начало работ по благоустройству дворов. Они проходят в рамках программы «Наш двор».

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов возобновил сегодня личный прием граждан, о чем сообщил своим подписчикам в соцсетях. Он рассказал, что к нему обратились четыре человека по вопросам прописки, трудоустройства и согласованию проекта фасада здания. Все вопросы руководитель района взял на личный контроль.

Как и полагается, прием жителей района не обошелся без средств индивидуальной защиты.

Состояние полей Кайбицкого района оценил сегодня руководитель района Альберт Рахматуллин вместе с первым заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наилем Залаковым. Вооружившись масками, они совершили облет просторов района.

Насыщенный день сегодня выдался и у главы Дрожжановского района Марата Гафарова. Он встретился с представителями Торгово-промышленной палаты Татарстана и договорился о продвижении дрожжановской продукции на российском рынке. В комментариях подписчица пожелала успехов руководителю района.

Также Гафаров побывал на презентации установки дезинфекционной обработки от COVID-19 в Ульяновске и показал, как его помощник проходит через это устройство. В конце видео чиновник не забыл поинтересоваться впечатлениями.

А глава Альметьевского района Тимур Нагуманов вместо рабочих будней решил показать подписчикам в сторис белочек. Животные являются новыми жителями парка «Здоровье».