Двое казанцев по поддельным паспортам набрали кредиты в Тамбове

Фото: УМВД Тамбовской области

Полиция задержала двоих жителей Казани, подозреваемых в мошенничестве. По предварительным данным, 47-летний мужчина и 24-летняя девушка набрали кредиты по поддельным паспортам.

По данным управления МВД по Тамбовской области, приехавшие как туристы мужчина и девушка прошлись по крупным торговым центрам, магазинам бытовой техники и банкам. Везде они оформляли различные кредиты и предоставляли паспорта.

Позже вся приобретенная в кредит техника была продана по объявлениям или посторонним лицам. Банки же столкнулись с невыплатами уже через месяц.

Было возбуждено несколько уголовных дел по статьям 159 УК РФ «Мошенничество» и 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

Полиция выяснила, что к преступлениям причастны жители Казани. В Орловской области правоохранители сообщили о схожей серии преступлений.

Тамбовские и орловские оперативники провели совместную операцию в Татарстане. В результате подозреваемые были задержаны и признались в совершении девяти преступлений.